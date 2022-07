Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor Shell verhoogd van 25,51 naar 27,79 pond bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een uitgebreid sectorrapport van de Duitse bank. Analisten van de bank blijven positief over het winstmomentum van de energiereus, terwijl Shell ook de CO2-uitstoot flink terugbrengt. De gas- en LNG-divisie zijn inmiddels de op één na grootste en grootste wereldwijd. Die twee divisies zijn dit jaar vermoedelijk goed voor 46 procent van de EBIT van Shell. Deutsche Bank verhoogde de taxaties voor de olie- en gasprijs en de raffinagemarges, waardoor ook het koersdoel omhoog kon. De raming voor de Brent olieprijs ging voor dit jaar met 21 procent omhoog en voor volgend jaar met 18 procent. Voor de Europese gasprijs verhoogde Deutsche de taxaties zelfs met respectievelijk 46 en 91 procent, als gevolg van de situatie met Rusland. De analisten voorzien dat Shell de beloning van aandeelhouders "significant" zal gaan verhogen, net als sectorgenoten. Deutsche denkt dat Shell tussen 2022 en 2025 69 miljard dollar zal laten terugvloeien naar aandeelhouders door het uitkeren van dividend en het terugkopen van eigen aandelen. Dat is omgerekend 35 procent van de marktkapitalisatie van Shell. Het aandeel Shell sloot dinsdag in Londen op 20,29 pond. Bron: ABM Financial News

