Beursblik: ABN AMRO haalt Aalberts van de kooplijst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft woensdag het advies voor Aalberts verlaagd van Outperform naar Neutraal met een koersdoelverlaging van 61,00 naar 40,00 euro. Dit bleek uit een rapport van de bank. Analist Martijn den Drijver verlaagde zijn taxaties voor zowel de omzet als de EBITA in 2022 tot en met 2024. De omzettaxatie voor dit jaar werd met slechts 2 procent verlaagd, maar voor de komende twee jaar met 11 en 10 procent. De ramingen voor de EBITA gingen voor 2022 met 7 procent omlaag, maar voor 2023 en 2024 met respectievelijk 28 en 16 procent. "Want we rekenen op een milde recessie", verklaarde Den Drijver die verlagingen. Die recessie zal in het huidige derde kwartaal beginnen en circa een jaar duren, tot uiterlijk eind 2023. Circa 47 procent van de omzet van Aalberts is veerkrachtig, maar 53 procent is cyclisch en niet zo veerkrachtig, aldus de analist. Wel noemt Den Drijver het positief dat de vrije kasstroom van Aalberts ook in een recessie "meer dan robuust" blijft. Daardoor blijft de balans sterk en kan Aalberts zijn aandeelhouders blijven belonen en tegelijk overnames blijven doen. Bron: ABM Financial News

