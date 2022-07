Aedifica investeert 69 miljoen in Brugge en Gent Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Aedifica heeft twee sites voor seniorenhuisvesting in België voor 69 miljoen euro gekocht. Dit liet de zorgvastgoedinvesteerder woensdagochtend weten. De sites liggen in Brugge en Gent, en hebben een totale capaciteit van 225 bewoners. Aedifica is van plan om het gebouw in Gent ook uitbreiden, waardoor de capaciteit met nog eens 54 bewoners wordt uitgebreid. Daarvoor is 19 miljoen euro gereserveerd in de investering van 69 miljoen euro. Aedifica verwacht een initieel nettohuurrendement van 4 procent. Bron: ABM Financial News

