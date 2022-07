Herstel in de maak voor AEX na bloedbad dinsdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,9 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 2,3 procent lager op 644,22 punten.

De Europese beurzen zullen woensdag proberen een deel van de flinke verliezen op dinsdag goed te maken, al blijven de zorgen voor een recessie onverminderd boven de markt hangen. De markten in Europa zullen zich daarmee vermoedelijk optrekken aan een overwegend groen slot op Wall Street.

De Amerikaanse aandelenmarkten begonnen de dag nog lager, maar de risicobereidheid onder beleggers nam halverwege de dag plots toe, waardoor vooral techfondsen de weg omhoog vonden.

Ondanks de winsten voor techaandelen en enkele groeiaandelen, blijven beleggers zich zorgen maken over de economische groei, naast de hoge inflatie.

Analisten van Libertas Wealth Management verwachten dat de bedrijfsresultaten in het tweede kwartaal een risico zijn voor de beurzen, gezien bedrijven vermoedelijk meer inzicht geven in de ontwikkelingen in de economie.

De Federal Reserve brengt later vandaag de notulen van de laatste beleidsvergadering naar buiten, terwijl ook wordt uitgekeken naar Amerikaanse arbeidscijfers op vrijdag. Beide publicaties kunnen inzicht geven in het vermoedelijke tempo waarin de Fed de rentes verhoogt.

De olieprijs is dinsdag sterk gedaald, na berichten dat Rusland genoeg afnemers heeft voor zijn olie, ondanks Westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. Een augustus-future voor een West Texas Intermediate ruwe olie werd 8,2 procent goedkoper en sloot op 99,50 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was de laagste slotkoers sinds april.

De euro/dollar noteerde op 1,0244. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0265 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0239 op de borden.

"Recessieangst weegt momenteel zwaarder dan optimisme over de gesprekken tussen China en de VS", aldus TD Securities. Berichten dat de regering van Joe Biden de importheffingen op sommige Chinese goederen wil terugdraaien zouden de inflatie in de VS wat kunnen beperken.

De euro koerst bijna op het laagste niveau in 20 jaar ten opzichte van de dollar en valutahandelaren vrezen dat Europa een klap zal krijgen als Rusland besluit de gastoevoer volledig stil te leggen. Het muntpaar lijkt daarmee op weg naar pariteit.

Bedrijfsnieuws

De Verenigde Staten willen dat ASML ook de verkoop van DUV-machines aan China stopt en oefenen daarom druk uit op Nederland, dat het Veldhovense bedrijf een exportvergunning moet verlenen. Volgens bronnen van Bloomberg willen de VS dat Nederland het huidige verbod om EUV aan China te leveren, uitbreiden door ook de verkoop van hoogwaardige DUV-apparatuur te verbieden door hiervoor geen exportvergunning af te geven.

Ben & Jerry's klaagt moederbedrijf Unilever aan om te voorkomen dat het Brits-Nederlandse voedingsmiddelenconcern zijn zakelijke belang in de Israëlische tak van de ijsmaker verkoopt, zo schreef persbureau Reuters woensdag.

Een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Corbion is dinsdag akkoord gegaan met de herbenoeming van Steen Riisgaard als lid van de raad van commissarissen.

Aalberts komt mogelijk in beweging nadat ABN AMRO het aandeel van de kooplijst haalde en Berenberg het koersdoel stevig verlaagde.

Deutsche Bank verhoogt het koersdoel voor Shell van 25,51 naar 27,79 Britse pond en herhaalt het koopadvies voor de energiereus.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent hoger op 3.831,57 punten. De Dow Jones-index daalde 0,4 procent tot 30.967,12 punten. Technologiebeurs Nasdaq liet duidelijk herstel zien en sloot 1,7 procent hoger op 11.322,24 punten.