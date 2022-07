Berenberg verlaagt koersdoel Aalberts stevig

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Aalberts verlaagd van 80,00 naar 64,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de zakenbank.

Volgens Berenberg past dit nieuwe koersdoel bij de verwachte toekomstige kasstroom en daarbij rekening houdend met de financieringskosten.

De bank verlaagde de ramingen voor de winst per aandeel voor dit en volgend jaar met minder dan 5 procent, in overeenstemming met de verwachting van Berenberg van een “milde recessie” in de Verenigde Staten en Europa in 2023.

Berenberg stelt dat Aalberts er goed in slaagt om hogere inkoopkosten door te berekenen aan klanten. De analisten berekenden dat van de autonome groei van 9 procent die het bedrijf over de eerste vier maanden van 2022 rapporteerde circa 4,5 procentpunt voor rekening komt van deze prijsdiscipline. Voor heel 2022 voorziet de bank dat 3 tot 5 procentpunt van de omzetgroei voor rekening komt van dergelijke prijsverhogingen.

Verder denkt de bank dat Aalberts vrijwel geen impact ondervindt van de recente coronamaatregelen in China en de oorlog in Oekraïne met een aandeel van 5 procent in de omzet uit de Aziatische regio en 1 procent uit Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne. Aalberts is met levering en toelevering lokaal ingericht.

De veranderende energiebehoefte als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de sancties voor Rusland kan voor Aalberts in de ogen van Berenberg gunstig uitpakken. Het bedrijf zegt voor ongeveer 60 procent van de winst uit zogeheten eco-vriendelijke gebouwen te halen en dat kan volgens Berenberg goede aansluiting vinden bij de overheidsplannen voor renovatie. Volgens Aalberts is nu van de bouwgerelateerde omzet 70 procent te herleiden naar renovatie. Dat was tien jaar terug 50 tot 60 procent. In het industriële segment, goed voor 40 procent van de groepsomzet, kan Aalberts profiteren van de transitie naar elektrisch en hybride rijden en ook van de aanhoudende hoge investeringen in halfgeleiders.

Het aandeel Aalberts sloot dinsdag op een rood Damrak op 35,75 euro.