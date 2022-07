VS willen ook verkoop DUV door ASML aan China aan banden leggen - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten willen dat ASML ook de verkoop van DUV-machines aan China stopt en oefenen daarom druk uit op Nederland, dat het Veldhovense bedrijf een exportvergunning moet verlenen. Volgens bronnen van Bloomberg willen de VS dat Nederland het huidige verbod om EUV, de meest geavanceerde technologie van ASML, aan China te leveren uitbreiden door ook de verkoop van hoogwaardige DUV-apparatuur te verbieden door hiervoor geen exportvergunning af te geven. Zo wil Washington voorkomen dat China een leidende positie in chipproductie verovert. In een reactie laat een woordvoerder van ASML aan ABM Financial News dinsdag weten "dat deze discussie niet nieuw is". Er is volgens de woordvoerder nog geen besluit genomen, waarbij zij het belang van DUV benadrukt om ervoor te zorgen dat er wereldwijd voldoende halfgeleiders beschikbaar zijn. De EUV-technologie van ASMl valt onder het Wassenaar Arrangement, net als sommige andere nieuwe technologieën. Bron: ABM Financial News

