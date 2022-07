Olieprijs onderuit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag sterk gedaald, na berichten dat Rusland genoeg afnemers heeft voor zijn olie, ondanks Westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne. Een augustusfuture voor een West Texas Intermediate ruwe olie werd 8,2 procent goedkoper en sloot op 99,50 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was de laagste slotkoers sinds april. De sterke dollar en zorgen over een economische recessie die de vraag naar energie zou laten afnemen droegen bij aan de goedkopere energie. De lagere olieprijs in New York was "onvermijdelijk nu de markt een nieuw evenwicht zoekt, terwijl onrust over sancties plaatsmaakt voor de realiteit dat Rusland zijn olie kan verkopen aan nieuwe kopers in Azië", zei Michael Lynch van Strategic Energy & Economic Research. "Ook de impact van de hogere prijzen op de vraag naar olie en op de economie worden steeds duidelijker", volgens Lynch. "De markt voor ruwe olie gebruikt de aandelenmarkt vaak als een indicator voor vraag. en de aandelenmarkt stond dinsdag duidelijk onder druk door recessiezorgen", zei Robert Yawger van Mizuho. Volgens hem blijft de oliemarkt erg krap en zal de olieprijs waarschijnlijk weer opveren naar 110-115 dollar. "De bewegingen omlaag en omhoog zien we sinds de oorlog in Oekraine begon", aldus Yawger. Bron: ABM Financial News

