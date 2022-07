Europese beurzen sluiten fors lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag fors lager gesloten, nadat mijnbouwers en oliebedrijven onderuitgingen samen met de olieprijs.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 2 procent 401,00 punten. De Duitse DAX daalde 2,9 procent naar 12.389 punten. De Franse CAC 40 verloor 2,8 procent tot 5.787. punten. De Britse FTSE, zwaar met grondstoffen beladen, verloor 3 procent naar 7.021 punten.

"Britse energie- en mijnbouwaandelen, die eerder naar grote hoogtes stegen, van Shell en BP tot Glencore en Anglo American, liggen vandaag in het vizier, omdat recessievrees de toekomstige vraag naar grondstoffen ondermijnt", zei Ben Laidler van eToro. Een heropening van China doet daar niet aan af.

Ook Wall Street daalde, nadat zorgen over een economische groeivertraging de overhand kregen over optimisme over een mogelijk terugdraaien van Amerikaanse importheffingen voor Chinese producten.

Beleggers wachten op notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve en nieuwe Amerikaanse banencijfers later deze week. Dat banenrapport zou een indicatie moeten geven van de gevolgen van oplopende inflatie en hogere rente op de arbeidsmarkt.

De beurzen zullen volgens strateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management onder druk blijven, omdat beleggers nog maar een bescheiden recessie incalculeren. "Maar het lijkt erop dat de recessie helemaal niet bescheiden zal zijn. Dat is hij nooit."

Bank of America denkt dat de winst per aandeel van bedrijven in de Europese Stoxx 600 index over een jaar 10 tot 20 procent lager zal zijn. Dat is de boodschap van de Amerikaanse bank, die het momentum op de beurs sterk ziet vertragen.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de grote Europese landen liet vanochtend een groeivertraging zien, hoewel die voor de gehele eurozone beperkt daalde. De index kwam in juni op 53,0 uit, tegenover een voorziene 52,8. Het is wel het laagste niveau in 5 maanden.

In de namiddag bleken de Amerikaanse fabrieksorders in mei te zijn aangetrokken, met een groei van 1,6 procent.

In Duitsland werd intussen de weg vrijgemaakt om miljarden euro's aan overheidsgeld in energieleveranciers te injecteren, nu die bedrijven kampen met aardgasprijzen die de pan uit rijzen, terwijl Rusland de aanvoer van energie afknijpt.

De olieprijs daalde zeer sterk. Een augustus-future West Texas Intermediate stond 8 procent lager op 99,61 dollar en Brent-olie voor september werd 9 procent goedkoper en kostte 103,23 dollar.

De euro/dollar stond ook onder druk en noteerde op 1,0239. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar rond 1,0403 en maandag rond 22.00 stond er nog 1,0422 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Verzekeraars hadden het moeilijk. AXA en Munich Re verloren 7 tot 8 procent. In Amsterdam verloor Aegon ook 8,5 procent en was nog maar 3,88 euro waard. Exane BNP verlaagde het advies naar Underperform, aldus handelaar Bert van der Pol van Today’s Group, maar wel met een koersdoel van 4,70 euro. NN Group beperkte het verlies tot 4,5 procent.

AstraZeneca meldde dat het TeneoTwo koopt voor 1,3 miljard dollar. Het aandeel sloot licht hoger in Londen. Farmacie is één van de sectoren die bestand zijn tegen recessies, volgens Bank of America.

In Brussel was Galapagos een winnaar, met een plus van 3,5 procent. En ook in Brussel presteerden de financials slecht. Ageas en KBC voerden de verliezers aan met koersdalingen van 4,6 en 6,2 procent.

In Amsterdam eindigde Prosus bovenaan. De internetinvesteerder koopt aandelen in en verkoopt stukken Tencent, om de relatieve onderwaardering van het eigen aandeel aan te pakken.

In Parijs verloor TotalEnergies weer een groot deel van de koerswinst van de vorige dag. Het aandeel verloor 6 procent, door de lagere energieprijs.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden lager, nadat ze maandag gesloten bleven voor de viering van de nationale onafhankelijkheid. De S&P 500 index daalde rond het slot in Europa 1,5 procent. Technologiebeurs Nasdaq hield de verliezen beperkt tot 0,4 procent.