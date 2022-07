Besi, ASMI en Aegon hard onderuit op bloedrode beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De internationale aandelenmarkten zijn dinsdagmiddag flink onder druk komen te staan, terwijl de euro/dollar steeds dichter bij pariteit komt. "De markt is wanhopig op zoek naar goed nieuws", aldus Florian Ielpo van Lombard Odier. Maar het wordt volgens hem steeds lastiger om de toenemende angst onder beleggers weg te nemen, nu zij steeds meer vrezen voor de hoge inflatie en een recessie. Aanvankelijk leek Wall Street het verlies na een lang weekend te kunnen beperken, maar richting de openingsbel gaven de futures steeds meer terrein prijs. De AEX daalt inmiddels 2,2 procent tot 645,24 punten, terwijl de index eerder op de dag nog boven de 664 punten noteerde. In de AEX noteren bijna alle aandelen lager. Sectorgenoten Besi en ASMI dalen bijna 6 procent en Aegon levert zelfs 7,0 procent in na een adviesverlaging door Exane BNP. Prosus wint 1,4 procent en IMCD 0,6 procent. Ook UMG wint 0,6 procent. Goldman Sachs verlaagde het koersdoel voor UMG, maar handhaafde het aandeel wel op de favorietenlijst. Flow Traders stijgt 1,7 procent, maar AMG en OCI dalen circa 6,5 procent. In de AScX dalen BAM en Avantium 3,6 en 4,7 procent. Vastned wint bijna een procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.