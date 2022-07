Shell partner in groot gasproject Qatar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell is door QatarEnergy geselecteerd als één van de partners in een groot gasproject in Qatar. Dit maakte Shell dinsdag bekend. Shell verwerft een belang van 25 procent in een joint venture, die dan weer 25 procent houdt in het project North Field East. Per jaar gaat het om een capaciteit van 32 miljoen ton LNG. Hoeveel er voor Shell met dit project is gemoeid, werd niet vermeld. Als een verrassing komt de mededeling niet. Persbureau Bloomberg schreef eind juni al dat Shell deel zou uitmaken van het LNG-project met een waarde van 29 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

