Rode opening Wall Street na lang weekend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt na een lang weekend een rode opening tegemoet te gaan, terwijl de dollar richting pariteit met de euro beweegt. Maandag vierde Amerika de onafhankelijkheid en voor vanmiddag wijzen de futures op een verlies van 1,2 procent voor de S&P en 1,3 procent voor de Nasdaq. Mogelijk trekt de Amerikaanse president Joe Biden vandaag een aantal Chinese importheffingen, ingesteld door zijn voorganger Donald Trump, in. Dat zou kunnen helpen de inflatie wat omlaag te krijgen, hoewel menig analist hieraan twijfelt. "De markt is wanhopig op zoek naar goed nieuws", aldus Florian Ielpo van Lombard Odier. Maar het wordt volgens hem steeds lastiger om de toenemende angst onder beleggers weg te nemen, nu zij steeds meer vrezen voor de hoge inflatie en een recessie. Volgens Seema Shah van Principal Global Investors dreigt er al een technisch recessie voor de VS, met een krimp van 1,6 procent in het eerste kwartaal en vermoedelijk ook krimp in het tweede kwartaal. Een recessie in 2022 is echter onwaarschijnlijk, vindt Shah. "Maar de verslechterende achtergrondsituatie, in combinatie met agressievere verkrapping door de Fed, bedreigt ongetwijfeld de Amerikaanse economie en het investeringsklimaat. Met de storm in aantocht, moeten beleggers hun portefeuilles heroriënteren en richten op stabiliteit en hoge kwaliteit." Voor vanmiddag staan alleen de fabrieksorders op de agenda. Later deze week wordt het drukker, met woensdagavond de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, op donderdag de wekelijkse steunaanvragen en op vrijdag het banenrapport. De euro/dollar handelt op 1,0291. Dat is de laagste stand in twee decennia. Brent olie wordt goedkoper en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 2,829 procent. Bedrijfsnieuws Vanwege het lange weekend kunnen beleggers vandaag pas reageren op de berichtgeving van Exxon Mobil en Tesla. Exxon zei vrijdagavond een erg goed tweede kwartaal achter de rug te hebben, dankzij de hoge olie- en gasprijzen. Mogelijk dat de winst zelfs is uitgekomen op 18 miljard dollar, aldus Exxon, waarmee het één van de meest winstgevende kwartalen in 25 jaar zou zijn. Tesla meldde van het weekend dat het in het afgelopen kwartaal minder auto's afleverde dan in de eerste drie maanden van het jaar. Tesla leverde in het afgelopen kwartaal 254.695 auto's af, tegenover 310.048 in de drie maanden ervoor. Ten opzichte van een jaar eerder was wel sprake van een stijging van 27 procent. Toen leverde Tesla 201.304 elektrische voertuigen af. Foxconn werd na een goede junimaand een stukje optimistischer en denkt dit jaar te kunnen groeien, in plaats van de eerder voorspelde nulgroei. Slotstanden De S&P 500 index sloot vrijdag 1,1 procent hoger op 3.825,33 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 31.097,26 punten en de Nasdaq steeg 0,9 procent op 11.127,85 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.