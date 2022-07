Jefferies: beursgang Bol.com van de baan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies houdt niet langer rekening met een beursgang van Bol.com en heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verlaagd van 28,00 naar 26,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een vooruitblik van de zakenbank op de kwartaalresultaten. Volgens Jefferies gelooft de markt inmiddels ook niet meer in een beursgang van Bol.com. Ahold Delhaize zal volgens de zakenbank bij de aanstaande halfjaarcijfers op 10 augustus formeel bevestigen dat de plannen van tafel zijn. De aandacht zal zich volgens Jefferies verplaatsen naar de marge-ontwikkeling in de Verenigde Staten. De omzet zal stevig worden aangejaagd door de hoge inflatie, "maar een belangrijker vraag is, of de marges ook worden geraakt". Het aandeel Ahol Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.