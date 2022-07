Parijse beursnieuweling Deezer keldert Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Deezer trok dinsdag, met behulp van een zogeheten Special purpose acquisition company, voor 8,50 euro per aandeel naar de beurs in Parijs. Een poging zeven jaar geleden mislukte. De eerste beursgang verloopt vooralsnog niet vlekkeloos. Inmiddels noteert het aandeel op 6,60 euro, maar eerder op de dag werd er zelfs een koers genoteerd van 5,52 euro. Deezer is een Franse streamingdienst voor muziek. Bron: ABM Financial News

