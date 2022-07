Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in afwachting van Amerikaanse arbeidsdata en de aankomende kwartaalcijfers.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,8 procent op 404,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,0 procent naar 12.644,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,3 procent met een stand van 5.880,60. punten. De Britse FTSE verloor dinsdag 1,2 procent naar 7.142,85 punten.

Beleggers lijken een afwachtende houding aan te nemen in aanloop naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve en cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt later deze week.

De markt hoopt met het banenrapport duidelijkheid te krijgen over de impact van de hogere financieringskosten en inflatie op de arbeidsmarkt. Economen gepeild door The Wall Street Journal verwachten dat er in juni 250.000 banen bij zijn gekomen, beduidend minder dan de stijging van 390.000 in mei.

De beurzen zullen volgens strateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management onder druk blijven, gezien beleggers nog steeds niet volledig voorbereid zijn op een groeivertraging. "Er wordt slechts een bescheiden recessie ingeprijsd", aldus Galy. "Maar het lijkt erop dat de recessie helemaal niet bescheiden zal zijn. Dat is het nooit."

Op macro-vlak hadden beleggers vanochtend oog voor de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in de grote Europese landen. De indices lieten in het algemeen een groeivertraging zien, maar voor de hele eurozone viel de vertraging nog mee. De index kwam in juni op 53,0 uit, tegenover een voorziene 52,8. Het is wel het laagste niveau in 5 maanden.

Voor vanmiddag staan voor de Verenigde Staten alleen de fabrieksorders in mei op het programma.

Olie noteerde dinsdag verdeeld. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 108,60 dollar, terwijl voor een september-future Brent 112,28 dollar werd betaald, een daling van 1,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0294. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0403 en maandag rond 22.00 stond er een stand van 1,0422 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs daalden veertien van de veertig aandelen uit de hoofdgraadmeter meer dan 2 procent in koers. In Frankfurt waren dat er negen van de veertig. In totaal zagen acht aandelenkoersen daar kans een plus te laten zien, en in Parijs waren dat er vijf.

Het aandeel Aegon viel in Amsterdam op met een koersdaling van ruim 5 procent naar 4,03 euro. Exane BNP verlaagde het advies naar Underperform, aldus handelaar Bert van der Pol van Today’s Group, maar wel met een koersdoel van 4,70 euro.

In Brussel profiteerde de koers van het aandeel AB InBev van een koopadvies van Citi Research. Deze steeg 1,4 procent.



Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

Wall Street kende maandag geen handel in verband met de viering van Onafhankelijkheidsdag.