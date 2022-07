Beursblik: Goldman verlaagt koersdoel UMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft dinsdag het koersdoel voor Universal Music Group verlaagd van 31,10 naar 27,10 euro, maar met een opwaarts potentieel van circa 39 procent handhaafde de zakenbank het koopadvies en blijft het aandeel op de favorietenlijst. UMG zal volgens Goldman stevig profiteren van de groei van muziekstreaming en nieuwe betaalmodellen. UMG is het grootste muzieklabel in de wereld en de op een na grootste muziekuitgever. "Wij denken dat UMG in een zwakkere macro-omgeving bovenmaats zal presteren, dankzij de veerkrachtige, defensieve en voorspelbare natuur van zijn omzetontwikkeling", schreven de analisten. Voor dit jaar en volgend jaar rekent Goldman op een autonome omzetgroei van respectievelijk 11 en 7 procent. De EBITDA stijgt zelfs met 22 en 23 procent, voorziet de zakenbank. Het aandeel UMG daalt dinsdag 0,2 procent naar 19,14 euro. Bron: ABM Financial News

