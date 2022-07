Valuta: euro naar laagste punt sinds 2003 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag dicht op 1,03 dollar en daarmee op het laagste punt sinds 2003. "De inkoopmanagersindices uit de eurozone waren niet al te best", aldus valutahandelaar Dirk Croonen van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Dat zou de recessie-angst kunnen aanwakkeren", aldus de handelaar dinsdag. De inkoopmanagersindices in de eurozone bleken voor juni nog wel te wijzen op groei, maar minder dan in mei, en in een aantal gevallen ook minder dan eerder gemeld, zoals in Frankrijk. Gezien de bewegingen van de dollar ten opzichte van de belangrijkste valuta, lijkt veel van de daling in de eurokoers verklaard te kunnen worden door dollarkracht. Croonen noemde de renteverhoging van de Reserve Bank of Australia met 50 basispunten vanochtend geen verrassing. Voor vanmiddag staan voor de Verenigde Staten alleen de fabrieksorders over mei op het programma. Voor de Verenigde Staten ligt het accent vooral op donderdag en vrijdag met de wekelijkse steunaanvragen en daarna het banenrapport. Woensdagavond worden de notulen van de meest recente vergadering van Federal Reserve gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

