AEX daalt licht, Aegon onderuit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist de bescheiden openingswinsten dinsdagochtend niet vast te houden en daalt inmiddels licht. De AEX koerste rond de klok van 11 uur 0,6 procent lager op 655,46 punten.

Beleggers lijken een afwachtende houding aan te nemen in aanloop naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve en cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt later deze week.

De markt hoopt met het banenrapport duidelijkheid te krijgen over de impact van de hogere financieringskosten en inflatie op de arbeidsmarkt. Economen gepeild door The Wall Street Journal verwachten dat er in juni 250.000 banen bij zijn gekomen, beduidend minder dan de stijging van 390.000 in mei.

De beurzen zullen volgens strateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management onder druk blijven, gezien beleggers nog steeds niet volledig voorbereid zijn op een groeivertraging. "Er wordt slechts een bescheiden recessie ingeprijsd", aldus Galy. "Maar het lijkt erop dat de recessie helemaal niet bescheiden zal zijn. Dat is het nooit."

Fabrieken wereldwijd melden een zwakkere vraag naar producten. Deze ontwikkelingen suggeren dat de hoge vraag naar consumentengoederen tijdens de pandemie volledig kan instorten nu de hogere prijzen en rentes de koopkracht aantasten. Afgelopen week werd nog bekend dat Amerikaanse huishoudens in mei minder uitgaven.

Volgens analist Stephen Innes van SPI Asset Management blijven de verliezen vanochtend beperkt door de hoop dat de Verenigde Staten enkele importtarieven voor China zal schrappen. Deze werden ingevoerd onder de voormalige president Donald Trump. Maar ook Innes benadrukt dat de zorgen over een recessie op de voorgrond blijven. "Dit beperkt de risicobereidheid onder beleggers", aldus Innes.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0310. De olieprijzen stegen met ruim een procent.

De dienstensector in de eurozone is in juni iets harder gegroeid dan aanvankelijk gemeld, zo bleek vanochtend. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in juni uit op 53,0 tegen 56,1 in mei. Daarmee noteert de index op het laagste niveau in 5 maanden. De voorlopige meting maakte echter melding van een index van 52,8 voor juni.

Econoom Chris Williamson van Markit waarschuwt dat de scherpe daling wijst op een economische krimp in het derde kwartaal. Daar staat tegenover dat er signalen zijn dat de inflatiepiek is geweest, merkte hij op. Maar zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, heeft dit gevolgen voor de prijzen van energie en voeding, aldus Williamson.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met 2,1 procent. Aegon was de grootste daler met een koersverlies van 4,8 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging door Exane BNP voor Aegon naar Verkopen.

In de AMX won Flow Traders 2,3 procent. Na een flinke terugval in de afgelopen handelsdagen, zonder directe aanleiding. OCI verloor 4,3 procent en AMG 4,0 procent.

In de AScX won Azerion 1,8 procent. BAM leverde 2,9 procent in.

Het lokaal genoteerde DGB wint 13,6 procent. Het bedrijf ligt naar eigen zeggen op schema om de strategische en operationele doelstellingen voor dit jaar te realiseren en verhoogde de outlook voor de tweede jaarhelft.