Kepler Cheuvreux: Fagron doet aantrekkelijke overname in VS

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft naar verwachting niet meer dan 10 miljoen dollar betaald voor de overname van een bereidingsfaciliteit in de VS. Dit stelden analisten van Kepler Cheuvreux dinsdagochtend, die daarmee spreken van een aantrekkelijke acquisitie. De overname biedt volgens de analisten kansen om op middellange termijn waarde te creëren, wat gunstig zal uitpakken voor de aandelenkoers. Wel gaf Fagron maar weinig aanvullende informatie prijs, aldus Kepler. Mogelijk volgen er meer details bij de halfjaarcijfers op 4 augustus. Kepler handhaafde het koopadvies met een koersdoel van 21 euro voor het aandeel, dat dinsdagochtend 0,3 procent steeg tot 15,13 euro. Bron: ABM Financial News

