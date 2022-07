Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Aalberts Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Aalberts verlaagd van 58,00 naar 51,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Die verlaging is onder meer het gevolg van de stijgende rente en lagere waarderingen voor sectorgenoten. De eindmarkten voor Aalberts blijven evenwel sterk, meent Degroof. De vanochtend aangekondigde overname van KML voegt volgens de bank ongeveer 1 procent toe aan de groepsomzet. Met KML wordt de onderneming wel sterker met efficiëntere halfgeleiders. Volgens Degroof Petercam is Aalberts goed in staat de doelstellingen voor 2026 te halen. Dat betekent een autonome groei van 4 tot 6 procent en een EBITA-marge van 16 tot 18 procent. Het aandeel Aalberts noteerde dinsdag op een groen Damrak 0,2 procent lager op 37,01 euro. Bron: ABM Financial News

