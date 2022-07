IEA verwacht traag herstel gasconsumptie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De mondiale vraag naar gas zal dit jaar licht krimpen en zal in de komende drie jaar slechts beperkt herstellen, nadat de oorlog in Oekraïne de gasprijzen tot recordniveaus aanjoeg. Dit verwacht het Internationaal Energieagentschap in een rapport dinsdag. De huidige hoge gasprijzen drukken de vraag en zorgen ervoor dat gasgebruikers steeds vaker overstappen naar kolen en olie. Ook draait Rusland de gaskraan langzaam dicht in Europa, waardoor er grote zorgen zijn over de toevoer van gas in de winter. "Deze ontwikkelingen schaden de reputatie van gas als betrouwbare en betaalbare energiebron", aldus het IEA. Het IEA verwacht dat de mondiale gasvraag tussen 2021 en 2025 met 140 miljard kuub kan stijgen, nog niet de helft waar eerder rekening mee werd gehouden. Alleen al in 2021 steeg de vraag met 170 miljard kuub. De verwachte vraagafname is een gevolg van de zwakkere economische ontwikkelingen en een beperkte overstap van kolen en olie naar gas. "De Russische oorlog in Oekraïne verstoort een gasmarkt, die al krapte liet zien", aldus IEA. Bron: ABM Financial News

