Beursblik: Kepler Cheuvreux verlaagt koersdoel ArcelorMittal

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft het koersdoel voor ArcelorMittal verlaagd van 45,00 naar 40,00 euro, maar handhaaft het koopadvies op de staalreus. Dit bleek dinsdag uit een rapport van Kepler. ArcelorMittal is volgens Kepler één van de aandelen die recent scherp is gedaald en nu een aantrekkelijk instapmoment biedt. Wel oogt de staalmarkt volgens de analisten "fundamenteel zwak", vooral in het Westen. En zelfs als de prijzen in China de bodem hebben bereikt, verwacht Kepler dat het sentiment voor de sector pas na de zomer zal verbeteren. Maar dit is ook al allemaal ingeprijsd, betoogt Kepler. "Dus we houden vast aan ons koopadvies." Het aandeel ArcelorMittal stijgt dinsdag 0,4 procent naar 21,92 euro. Bron: ABM Financial News

