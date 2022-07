Deutsche Bank rekent op outlookverlaging Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Philips blijft last ondervinden van tegenwind en zal de outlook gaan verlagen. Dit verwacht Deutsche Bank dinsdag in een vooruitblik op de cijferrapportage van Philips op 25 juli. De analisten verwachten een "zwak kwartaal" met een autonome omzetdaling van 6 procent op jaarbasis en een terugval van de aangepaste EBITA met zelfs 38 procent. De marge daalt volgens Deutsche met 4,7 procentpunt naar 7,9 procent. De aanhoudende verstoringen in de mondiale aanvoerketen, lockdowns in China en terugroepactie's van de slaapapneu-apparaten van Philips liggen hieraan ten grondslag, aldus Deutsche Bank. Het koersdoel ging dinsdag nog eens omlaag van 25,00 naar 24,00 euro, met een onveranderd Houden advies. Het aandeel Philips sloot maandag op 20,14 euro. Bron: ABM Financial News

