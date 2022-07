AEX vermoedelijk hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap een half procent. In Azië noteren de beurzen vanochtend overwegend in het groen.

Maandag won de AEX onder aanvoering van Shell al ruim een half procent op 659,61 punten, na een rustige handelsdag waarbij Wall Street gesloten was vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag.

Beleggers konden daarmee op adem komen nadat de beurzen dit jaar flink anticipeerden op economische tegenwind. Ook de bescheiden hoeveelheid economische data die maandag werden vrijgegeven was illustratief voor de zorgen waarmee de internationale aandelenbeurzen momenteel worden geconfronteerd.

Zo maakte het statistiekbureau Destates bekend dat Duitsland in mei voor het eerst sinds 1991, kort na de hereniging, een handelstekort werd geregistreerd. Vooral de inflatie en problemen met de toeleveringsketen zorgen voor druk op de industriële productie, terwijl de prijzen voor geïmporteerde grondstoffen scherp stegen.

Volgens de data stegen de prijzen voor onder meer geïmporteerde energie, voeding en industriële componenten in mei met meer dan 30 procent ten opzichte van een jaar geleden, terwijl de exportprijzen met ongeveer de helft stegen.

De producentenprijzen in de eurozone bleken daarnaast in mei op jaarbasis met 36,3 procent te zijn gestegen. Toch was de stijging daarmee minder dan een maand eerder werd gemeten, hetgeen de hoop kan voeden dat de inflatie heeft gepiekt.

Azië en olie hoger

In Azië weten de beurzen vanochtend overwegend de weg omhoog te vinden, met uitzondering van de beurs in Shanghai met een verlies van een half procent. Seoel en Sydney zijn koplopers met winsten van respectievelijk anderhalf en een procent. Inkoopmanagersindexen wezen op een groeiversnelling in de Japanse dienstensector en een enorm sterk herstel in China.

De Reserve Bank of Australia verhoogde de beleidsrente opnieuw met 50 basispunten, nu naar 1,35 procent. Daarnaast werden nieuwe stappen in het vooruitzicht gesteld om de monetaire omstandigheden verder te normaliseren.

De Amerikaanse olie-future wint daarnaast vanochtend ruim anderhalf procent, nadat de handel maandag nog stil lag vanwege Independence Day.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in juli in de eurozone en de fabrieksorders in de VS.

Bedrijfsnieuws

Aalberts nam een belang van 100 procent genomen in KML Linear Motion Technology en KML Precision Machining. KML is een Oostenrijkse specialist in precisiemachinerie voor de halfgeleiderindustrie, goed voor een jaaromzet van ongeveer 35 miljoen euro. Een overnamesom werd niet gemeld.

Fagron heeft met de overname van een bereidingsfaciliteit in Boston de steriele activiteiten in de VS versterkt. Net als Aalberts, meldde ook Fagron geen overnamebedrag.

DGB ligt op schema om de strategische en operationele doelstellingen voor dit jaar te realiseren. Dit maakte het bedrijf dinsdagochtend bekend, waarbij de outlook voor de tweede jaarhelft omhoog ging.

Ajax en speler Naci Ünüvar hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group verwacht ook beweging in Wolters Kluwer, na een koopaanbeveling van Goldman Sachs.

Slotstanden Wall Street van vrijdag

De S&P 500 index sloot vrijdag 1,1 procent hoger op 3.825,33 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 31.097,26 punten en de Nasdaq steeg 0,9 procent op 11.127,85 punten.