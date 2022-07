Ajax verlengt contract Naci Unuvar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en Naci Ünüvar hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract. Dit maakte de Amsterdamse voetbalclub met een notering aan het Damrak bekend, zonder financiële details te noemen. De vorige overeenkomst met Ünüvar liep tot en met 30 juni 2023. De vernieuwde verbintenis van de aanvallende middenvelder loopt nu tot en met 30 juni 2026. De speler doorliep vanaf 2011 de jeugdopleiding van Ajax en maakte op 22 januari 2020 zijn debuut in het eerste elftal. Ünüvar speelde tot nog toe drie wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.