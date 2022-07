Centrale bank Australie verhoogt rente weer met 50 basispunten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft de beleidsrente opnieuw met 50 basispunten verhoogd, nu naar 1,35 procent. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia die ook aangaf nieuwe stappen te nemen om de monetaire omstandigheden verder te normaliseren.

Bij de voorlaatste beleidsvergadering in juni ging de rente ook al met 50 basispunten omhoog, en in mei met 25 basispunten.

De RBA gaf dinsdag aan dat de inflatie wereldwijd hoog is. Alle maatregelen die nu genomen worden om deze in te dammen, zullen volgens het beleidsorgaan tijd nodig hebben om de inflatie in de meeste landen terug te brengen naar acceptabele niveaus.

De inflatie in eigen land is naar het oordeel van de RBA ook hoog, maar niet zo hoog als elders. Het land kampt daarentegen met overstromingen, naast de bekende problemen als een krappe arbeidsmarkt, tekort aan capaciteit, corona en de oorlog in Oekraïne.

De bank verwacht dat later dit jaar de inflatie een hoogtepunt bereikt om dan in de loop van volgend jaar terug te vallen naar 2 tot 3 procent als de verstoringen in de aanvoerketen worden verholpen en de grondstofprijzen stabiliseren. Ook hogere rentestanden zullen volgens de bank daar een bijdrage aan leveren. De bank stelde dinsdag nadrukkelijk alles in het werk te stellen om de inflatie te beteugelen.

De economie van Australië blijft veerkracht tonen, zo stelde de bank dinsdag, terwijl de werkloosheid van 3,9 procent in mei de krapte op de arbeidsmarkt illustreert. Dit is het laagste percentage in bijna vijftig jaar.

Een speciale bron van zorg voor RBA betreft de uitgaven van huishoudens, omdat de beschikbare inkomens onder druk staan en de huizenprijzen dalen. Tegelijkertijd zijn de spaartegoeden opgelopen naar niveaus die hoger liggen dan voor de uitbraak van de coronapandemie. De bank gaf dinsdag aan de invloeden op de uitgaven van huishoudens de komende tijd speciale aandacht te geven.

De Australische dollar steeg vanochtend 0,2 procent naar 0,6878 Amerikaanse dollar. Bij het besluit in juni noteerde de Australische dollar overigens nog boven 0,7200 Amerikaanse dollar.