DGB ligt op schema en verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DGB ligt op schema om de strategische en operationele doelstellingen voor dit jaar te realiseren. Dit maakte het bedrijf dinsdagochtend bekend, waarbij de outlook voor de tweede jaarhelft omhoog ging. Met een projectpijplijn van meer dan 16,8 miljoen ton CO2-compensatie zegt DGB vooruit te lopen op haar afgegeven outlook over 2022. De pijplijn groeide daarmee 22,5 procent sinds de 13,8 miljoen beschikbare ton CO2-reductie credits een kwartaal eerder. Op jaarbasis is er zelfs sprake van een groei met 603,6 procent. DGB merkte op dat de CO2-markten zich snel uitbreiden. "Er is een bijna universele consensus van regeringen en particuliere bedrijven dat de markt moet groeien om aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen te voldoen", aldus het bedrijf. De vooruitzichten blijven volgens DGB robuust. In de tweede jaarhelft is het bedrijf van plan uit te breiden naar nieuwe projectlocaties om meer CO2-reductie te ontwikkelen en aan te bieden aan een breder scala van zakelijke en particuliere klanten door middel van langlopende afnameovereenkomsten. Het bedrijf verhoogde haar outlook tot 23,5 miljoen carbon credits in het derde kwartaal en 30,0 miljoen carbon credits in het vierde kwartaal van dit jaar. Bron: ABM Financial News

