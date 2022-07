Retail Estates koopt retailpark in Nederlandse Venlo Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Retail Estates

(ABM FN) Retail Estates heeft 35,71 miljoen euro geïnvesteerd in de aankoop van het retailpark 'Tref Center' in het Nederlandse Venlo. Dit maakte de projectontwikkelaar dinsdagochtend bekend. Retail Estates verkrijgt zo een belang van 90 procent in het retailpark. Dit gebeurde in samenwerking met de Nederlandse vastgoedinvesteerder Westpoort Vastgoed die zelf gelijktijdig een belang van 10 procent verwierf. De ontwikkelaar verwacht huuropbrengsten van 2,52 miljoen euro, wat neerkomt op een aanvangsrendement van ongeveer 7 procent. Bron: ABM Financial News

