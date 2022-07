ECB-bestuurder Nagel waarschuwt voor gebruik crisisinstrument - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank moet voorzichtig zijn met het inzetten van instrumenten om de leenkosten van zwakkere landen in de hand te houden. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van uitspraken van Bundesbank-president Joachim Nagel. Volgens Nagel moeten dergelijke maatregelen om fragmentatie in de eurozone tegen te gaan alleen in "uitzonderlijke omstandigheden en onder nauw gedefinieerde voorwaarden" worden toegepast. Hij merkte ook op dat het "vrijwel onmogelijk" is om vast te stellen of een grotere spread tussen landen in de eurozone gerechtvaardigd is. "Ik zou dus willen waarschuwen tegen het gebruik van monetaire-beleidsinstrumenten om risicopremies te beperken", zei hij in een virtuele toespraak op een evenement in Frankfurt. Volgens Nagel kan dit leiden tot "grote moeilijkheden." De spread tussen de tienjaarsrente in Italië en Duitsland noteerde maandag op 191 basispunten, 5 basispunten hoger dan voor het weekend. Nu de eerste renteverhoging van de ECB eraan komt, vragen beleggers zich af of stijgende leenkosten zwakkere eurozonelanden in een nieuwe crisis storten. Nadat de Italiaanse obligatierentes in juni fors stegen, beloofden de ECB-bestuurders om met een instrument te komen om fragmentatie tegen te gaan.



De opmerkingen van Nagel zijn de meest kritische tot dusver van een lid van de raad van bestuur van de ECB. Hij waarschuwde dat centrale banken "niet moeten worden gedreven door wat vaak zeer kortstondige ontwikkelingen op de financiële markten zijn", en dat elk instrument "duidelijk gedefinieerd" zou moeten zijn en slechts tijdelijk moet worden ingezet. Nagel waarschuwde maandag ook dat de inflatievooruitzichten van de ECB "zeer mogelijk" naar boven worden bijgesteld bij de nieuwe prognoses in september en dat "een grotere renteverhoging volkomen gepast zou zijn" bij afwezigheid van een verbetering in de inflatie. "Het is belangrijk om al onze inspanningen te concentreren op het bestrijden van deze hoge inflatie", aldus Nagel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.