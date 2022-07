Shell uitblinker op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is met winst aan de nieuwe week begonnen.

De AEX steeg, zonder hulp van Wall Street, dat de deuren vandaag gesloten houdt in verband met Onafhankelijkheidsdag, 0,6 procent tot 659,61 punten.

Beursexperts zijn voor juli echter niet zo optimistisch gestemd, zei analist Corne van Zeijl van Actiam. Prosus, ASML en KPN zijn volgens de experts nog wel koopwaardig, maar dat geldt niet voor Just Eat Takeaway, Randstad, Philips, ArcelorMittal en Adyen.

Het was maandag een rustige dag. Een kleine meevaller was dat de producentenprijzen in de eurozone in mei minder hard stegen dan in april.

Later deze week wordt het drukker en krijgen beleggers inzicht in de notulen van de laatste beleidsvergaderingen van de ECB en de Fed. Analisten van SEB verwachten dat de Fed in de vergadering van deze maand de rentes met nog eens 75 basispunten zal verhogen. "De markten vragen zich terecht af hoe vaak en hoe snel de Fed daarna nog gaat verhogen", aldus SEB.

Vrijdag worden nog cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt gepresenteerd.

De euro/dollar handelde op 1,0428 en olie werd in de elektronische handel bijna 2 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde voor het weekend tot 2,89 procent. Maandag wordt op de obligatiemarkten in de VS ook niet gehandeld.

Stijgers en dalers

In de AEX was Shell koploper met een dagwinst van liefst 4,7 procent. Ook sectorgenoten als BP en TotalEnergies deden het goed. Vrijdag liet Exxon Mobil weten een erg goed tweede kwartaal te verwachten. En volgens JPMorgan kunnen de olieprijzen stijgen tot een "stratosferische" 380 dollar per vat als Amerikaanse en Europese sancties Rusland ertoe aanzetten met vergeldingsacties te komen waarbij de productie wordt verlaagd.

RELX en NN wonnen 1,5 en 1,3 procent. Techaandelen Adyen, Just Eat Takeaway en ASMI daalden 2 tot meer dan 5 procent. Unibail leverde 3,2 procent in, nadat Barclays de hele vastgoedsector afwaardeerde. Voor Unibail ging het koersdoel omlaag van 50 naar 43 euro.

In de AMX wonnen de oliedienstverleners SBM Offshore en Fugro 2,1 en 1,8 procent. Arcadis boekte een koerswinst van 1,3 procent. WDP en CTP, die net als Unibail een koersdoelverlaging van Barclays om de oren kregen, daalden 1,3 en 4,3 procent. Inpost verloor 3,9 procent.

Flow Traders wist het tij nog niet te keren, nadat het aandeel vrijdag met dubbele cijfers daalde. Maandag verloor het aandeel nog eens 2,0 procent. Analisten van IEX zien geen aanleiding voor de koersdaling.

Bij de smallcaps ging ForFarmers 2,4 procent hoger, maar daalde techaandeel CM.com 4,8 procent en biotechbedrijf Vivoryon 5,2 procent.