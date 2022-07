Marel stopt met aandeleninkoopprogramma IJsland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft zijn aandeleninkoopprogramma op Nasdaq Iceland na 1 juli stopgezet, nadat het het maximum aantal in te kopen aandelen was bereikt. Dit meldde de IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkingsmachines maandagmiddag. Het inkoopprogramma op Nasdaq Iceland liep sinds 1 juni 2022. In totaal kocht Marel 4 miljoen eigen aandelen in voor een totaalbedrag van bijna 2,4 miljard IJslandse kroon. Het inkoopprogramma op Euronext Amsterdam loopt van 2 juni 2022 tot en met 2 september 2022. Onder dit programma kocht Marel tot nog toe 268.595 eigen aandelen in, voor een totaalbedrag van bijna 1,17 miljoen euro. Onder dit inkoopprogramma kan Marel maximaal 1 miljoen aandelen terugkopen. Bron: ABM Financial News

