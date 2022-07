Wall Street gesloten op Onafhankelijkheidsdag

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag gesloten omdat Amerika zijn onafhankelijkheid viert.

Vrijdag eindigden de beurzen in New York hoger, met name dankzij een opleving in de tweede helft van de handelssessie. Dat betekende een vooralsnog positieve start van de tweede jaarhelft. In de eerste zes maanden van 2022 verloren de Amerikaanse beurzen meer dan 15 procent en dat betekende de slechtste eerste jaarhelft sinds 1970.

Beleggers blijven gericht op de aanhoudend hoge inflatie, die centrale banken ertoe heeft gedwongen om jaren van soepel beleid terug te draaien en in versneld tempo de rente te verhogen. Die verandering heeft de vrees voor een groeivertraging, die tot een recessie zou kunnen leiden, versterkt.

"We zien dat de basis wordt gelegd voor een recessie", aldus marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors. Ze verwacht begin volgend jaar een recessie als de arbeidsmarkt, die volgens haar nog steeds sterk is, verzwakt.

Daarom zal er later deze week veel aandacht zijn voor het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Het ADP-rapport, dat als indicator geldt voor de officiële cijfers, verschijnt voorlopig niet omdat de loonstrookjesverwerker de methodologie aanpast om een beter beeld te krijgen van de arbeidsmarkt in de VS.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade kan een teleurstellend banenrapport vrijdag de Federal Reserve nog nerveuzer maken. "Daar moet bij gezegd worden dat de Fed iets van economische pijn zal tolereren om de inflatie omlaag te brengen."

Op macro-economisch vlak is er later deze week ook aandacht voor de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector en de notulen van de laatste vergadering van de Fed.

Analisten van SEB verwachten dat de Fed bij het rentebesluit later deze maand de rente met nog eens 75 basispunten zal verhogen. "De markten vragen zich terecht af hoe vaak en hoe snel de Fed daarna nog gaat verhogen", aldus SEB.

"Veel handelaren denken dat de rente eind dit jaar op 2,5 tot 3 procent staat en dat dit het punt kan zijn waarop de Fed stopt met renteverhogingen", aldus Aslam.

De analist zelf denkt echter dat de kans hierop klein is. "De vorige keer dat de Amerikaanse rente tot 3 procent werd verhoogd, noteerde de inflatie op 4,3 procent. Nu is dat rond de 8 procent."

Bedrijfsnieuws

Qua bedrijfsnieuws zal er, als de Amerikaanse beurzen dinsdag weer open gaan, aandacht zijn voor Tesla. De fabrikant van elektrische voertuigen kwam afgelopen weekend met productie- en leveringscijfers. In het tweede kwartaal leverde Tesla minder elektrische auto's af dan in de drie maanden ervoor, met name als gevolg van de coronalockdown in China, waardoor een Tesla-fabriek in Shanghai tijdelijk werd gesloten. Op jaarbasis was wel sprake van een stijging van de productie en de leveringen.

Exxon Mobil meldde vrijdagavond laat dat de nettowinst in het tweede kwartaal naar verwachting fors hoger uitkomt dankzij de gestegen olie- en gasprijzen. In totaal zou de nettowinst in het kwartaal op kunnen lopen tot 18 miljard dollar, waarmee het volgens FactSet één van de meest winstgevende kwartalen zou zijn in zo'n 25 jaar.

Verder komt het aandeel van Meta Platforms, moederbedrijf van Facebook, dinsdag mogelijk in beweging. Volgens The New York Times zou CEO Mark Zuckerberg zijn werknemers hebben gewaarschuwd dat het bedrijf wordt geconfronteerd met een van de ergste economische vertragingen in de recente geschiedenis. Dit zal leiden tot kostenbesparingen en Meta zal ook minder nieuw personeel aannemen, aldus Zuckerberg.

Slotstanden vrijdag

De S&P 500 index sloot vrijdag 1,1 procent hoger op 3.825,33 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 31.097,26 punten en de Nasdaq steeg 0,9 procent op 11.127,85 punten.