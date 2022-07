Operationeel directeur Easyjet vertrekt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: easyJet

(ABM FN-Dow Jones) Operationeel directeur Peter Bellew is per 1 juli vertrokken bij Easyjet. Dit meldde de Britse prijsvechter maandag. Bellew zet zijn carrière elders voort, hoewel Easyjet niet meldde waar. Hij werkte 2,5 jaar voor de luchtvaartmaatschappij. Bron: ABM Financial News

