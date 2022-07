Ryanair vervoert flink meer passagiers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in juni flink meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder, toen het vliegverkeer nog flink te lijden had onder de coronapandemie. Dit bleek maandag uit cijfers van de Ierse prijsvechter. In juni vervoerde Ryanair 15,9 miljoen passagiers. Een jaar eerder lag dit aantal op slechts 5,3 miljoen. Tot en met juni vervoerde Ryanair dit jaar 134,5 miljoen passagiers, een stijging van 283 procent op jaarbasis. De bezettingsgraad kwam in juni uit op 95 procent tegenover 72 procent in dezelfde periode een jaar eerder. Het passagiersvervoer bij Ryanair is in de afgelopen maanden gestaag toegenomen. In mei kwam het aantal uit op 15,4 miljoen en de bezettingsgraad op 92 procent. In april was dit 14,2 miljoen met 91 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.