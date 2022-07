Producentenprijzen eurozone weer minder hard gestegen

(ABM FN-Dow Jones) De producentenprijzen in de eurozone zijn in mei opnieuw minder hard gestegen dan in de voorgaande maand. Dit bleek maandag uit cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek.

Op maandbasis stegen de producentenprijzen met 0,7 procent, nadat in april nog sprake was van een prijsstijging van 1,2 procent. De verwachting van economen voor mei was een stabiel niveau 1,2 procent.

Op jaarbasis liepen de producentenprijzen in april met 36,3 procent op. Dat was in april nog een plus van 37,2 procent, en de verwachting lag op 36,8 procent.

Exclusief de prijzen voor energie stegen de producentenprijzen in mei met 1,3 procent op maandbasis. Ook dit was minder sterk dan de toename met 2,6 procent in april. Op jaarbasis was dit in mei 16,0 procent.