Barclays negatiever over WDP en CTP

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft de koersdoelen voor de logistieke vastgoedaanbieders WDP en CTP verlaagd. Dit bleek maandag uit een rapport van de Britse bank. Voor CTP ging het koersdoel van 20,00 naar 15,00 euro bij handhaving van het Overwogen advies. Voor WDP ging het koersdoel van 39,00 naar 34,00 euro. Hier blijft het advies Gelijkgewogen. Maar ook voor Unibail-Rodamco-Westfield, groot in winkelcentra en kantoren, ging het koersdoel omlaag, van 50,00 naar 43,00 euro met een onveranderd Onderwogen advies. Analisten van Barclays waarschuwen voor hogere rentes, waardoor de vastgoedprijzen dalen. Een rentestijging van 200 basispunten in de komende vijf jaar sluit Barclays niet uit. Dit kan ertoe leiden dat de schuldratio van vastgoedbedrijven met 24 procentpunt is gestegen in 2026 ten opzichte van de huidige verwachtingen. Koersdalingen van 14 tot 56 procent zijn volgens Barclays dan mogelijk. Het aandeel CTP koerste maandagochtend 3,3 procent lager op 10,70 euro, terwijl WDP 1,1 procent verloor op 29,56 euro. Unibail daalde 2,4 procent naar 47,86 euro. Bron: ABM Financial News

