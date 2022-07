Shell smaakmaker in bescheiden hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 657,36 punten. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING blijven beleggers terughoudend. Hij ziet dat de zorgen over de hoge inflatie steeds vaker plaatsmaken voor zorgen over een economische groeivertraging of zelfs een mogelijke recessie, veroorzaakt door hoge energieprijzen en het snel dichtdraaien van de geldkraan door centrale banken. "Het zijn geen omstandigheden waar beleggers vrolijk van worden, ze worden er vooral erg nerveus van. We verwachten dat de beweeglijkheid op de beurs daarom nog wel even zal aanhouden", aldus Wiersma. De angst heerst volgens Wiersma nu dat winstgroeiverwachtingen van analisten voor beursgenoteerde bedrijven te hoog zijn, en er na het aanstaande cijferseizoen een ronde van neerwaartse bijstellingen zal volgen. Wiersma denkt dat deze angst terecht is en dat de verwachtingen van analisten inderdaad te hoog liggen, zowel voor dit jaar als voor volgend jaar. Desondanks is er volgens Wiersma al veel slecht nieuws ingeprijsd. ING acht, bij een verwachte koerswinstverhouding van 14,5 voor de winst van 2023, een koersherstel van ruim 10 procent mogelijk in de tweede helft van dit jaar. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0436. De olieprijzen daalden tot een procent. Aankomende week krijgen beleggers inzicht in de notulen van de laatste beleidsvergaderingen van de ECB en de Fed. Analisten van SEB verwachten dat de Fed in de vergadering van deze maand de rentes met nog eens 75 basispunten zal verhogen. "De markten vragen zich terecht af hoe vaak en hoe snel de Fed daarna nog gaat verhogen", aldus SEB. Vrijdag worden nog cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt gepresenteerd. Vanochtend werd al bekend dat de Duitse export in mei is gedaald, terwijl de import steeg. De Duitse handelsbalans kwam in mei uit op een tekort van 1,0 miljard euro. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Shell aan kop met een winst van 2,3 procent. Ook sectorgenoten als BP en TotalEnergies doen het goed. Vrijdag liet Exxon Mobil weten een erg goed tweede kwartaal te verwachten. En volgens JPMorgan kunnen de olieprijzen stijgen tot een "stratosferische" 380 dollar per vat als Amerikaanse en Europese sancties Rusland ertoe aanzetten met vergeldingsacties te komen waarbij de productie wordt verlaagd.



Sectorgenoten RELX en Wolters Kluwer wonnen tot 1,7 procent. ING en Just Eat Takeaway verloren juist tot 3,5 procent. In de AMX wonnen OCI en Fugro 1,3 tot 1,5 procent. Flow Traders verloor nog eens 4,5 procent, na de heftige koersval van vrijdag. In de AScX won Forfarmers 2,2 procent. Vivoryon daalde 5,9 procent. Het lokaal genoteerde Ease2pay daalde met 4,6 procent. Bron: ABM Financial News

