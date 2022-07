Euro verspeelt winst na inflatiecijfer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro heeft zijn winst ten opzichte van de dollar verspeeld na het voorlopige inflatiecijfer voor de eurozone van afgelopen vrijdag. Het algemene inflatiecijfer was iets hoger dan verwacht met 8,5 in plaats van 8,4 procent, maar de kerninflatie was juist lager, met 3,7 in plaats van een verwachte 3,9 procent. "Een wat gemengd beeld, zou je denken, maar de markt twijfelt", aldus Joost Derks van iBanFirst. Het zou namelijk toch genoeg kunnen zijn voor de ECB om de inflatie agressiever te bestrijden dan wat de markt nu inprijst. De euro noteerde op 1,0435 maandagmorgen. Een week geleden klom de munt nog naar een top rond 1,0585. Volgens iBanFirst is 1,0350 een belangrijk steunpunt voor de euro, die zich niet zonder slag of stoot gewonnen lijkt te geven. Op 21 juli vergadert de ECB opnieuw. De grote vraag is of de rente dan met meer dan 0,25 procentpunt zal worden verhoogd. Als de centrale bank dat durft, slaat ze twee vliegen in één klap, volgens Derks: de economische vraag wordt sterker getemperd dan de markt nu incalculeert, waardoor ook de inflatie meer zal worden getemperd. Daarnaast zal het de koers van de euro ondersteunen. Dat laatste is goed voor de koopkracht van de euro voor alle goederen die Europa importeert, zoals energie, die vooral in dollars moet worden betaald. De markt denkt dat de rente minder snel zal stijgen dan twee weken geleden, door twijfels over de kracht van de economische groei in de eurozone. Tot het rentebesluit van de ECB verwacht Derks dat de euro tussen 1,0350 en 1,0600 blijft schommelen. Een week later volgt de Federal Reserve met een nieuw rentebesluit. Voor die tijd zal er aanstaande woensdag inzage in de notulen van de vorige rentevergadering van de Fed worden gegeven. Vrijdag is er een belangrijk Amerikaanse banenrapport, een belangrijke indicator voor de toestand van de economie. Als de arbeidsmarkt erg krap is, kunnen de lonen sneller stijgen en daarmee ook de inflatie. Dit zou een reden voor de Fed kunnen zijn om extra hard op de rem te trappen en de rente sneller te verhogen. De Zwitserse frank was zondag even goedkoper dan de euro. Dit zou een indicator voor een recessie kunnen zijn en laat daarom de markten niet onberoerd, aldus Derks. Bron: ABM Financial News

