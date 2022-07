AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting licht hoger van start, na een groen slot op Wall Street vrijdagavond. Vandaag zijn de Amerikaanse beurzen gesloten in verband met de traditionele viering van Independence Day op 4 juli.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van een half procent.

Afgelopen week konden beleggers zich niet ontworstelen aan de recessievrees en de AEX index koerste op weekbasis 0,7 procent lager naar 660,32 punten. In het lopende jaar heeft de index nu bijna 18 procent prijs moeten geven.

Stijgende prijzen, pessimistische economische vooruitzichten en een zwak consumentenvertrouwen vormen volgens marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland de basis van het negatieve beurssentiment. Beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen noemde daarnaast de bedrijfswinsten vooralsnog wel opvallend goed, maar van Leenders vreest dat dit niet zo zal blijven.

De hamvraag voor beleggers in de komende weken zal dan ook zijn in welke mate een terugval van de winsten al in de flink gecorrigeerde beurskoersen zijn verdisconteerd. Medio juli komen de eerste bedrijven met kwartaalcijfers door op Beursplein 5.

Voor dit jaar wordt in de Verenigde Staten en Europa ongeveer 10 procent winstgroei verwacht. Voor 2023 is de prognose voor de VS wederom 10 procent en voor Europa 6,5 procent winstgroei. "Maar, wat je ook ziet is dat zowel voor dit jaar als volgend jaar de verwachtingen zijn verhoogd, en dan met name in Europa", zei Van Leenders.

Maar, "als er een recessie komt, wat zeker mogelijk is, dan moeten die winsten wel omlaag", aldus de beleggingsstrateeg. Hoewel de verliezen op de aandelenmarkten suggereren dat de markt hierop anticipeert, is dit volgens Van Leenders "nog niet helemaal" ingeprijsd.

De obligatiemarkten leken afgelopen week in ieder geval een recessie-scenario in te prijzen. Door de veel te hoog opgelopen inflatie en een agressief opererende Federal Reserve verdubbelden de rendementen op Amerikaanse staatsschuld in een paar maanden tijd, en de Amerikaanse ‘treasury’ met een looptijd van 10 jaar piekte halverwege juni op 3,48 procent.

Afgelopen week daalde het rendement echter met meer dan 30 basispunten naar 2,89 procent, waarmee beleggers lijken te anticiperen op flinke economische tegenwind die op langere termijn tot een lager rentebeleid moet leiden. In Europa was het beeld vergelijkbaar, waardoor in ieder geval de echo van de staatsschuldencrisis van eind 2009 naar de achtergrond werd gedrongen.

Azië verdeeld na groen slot Wall Street

In Azië noteren de hoofdbeurzen vanochtend verdeeld. De KOSPI index in Seoel, met een zware weging van halfgeleiders, was met 1 procent de grootste daler. De met veel grondstoffenaandelen samengestelde Australische beurs won daarentegen ruim 1 procent.

Op Wall Street won hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond ruim 1 procent, na vier rode handelsdagen op rij. Halfgeleiders deden echter niet mee aan het herstel na vooral een voorzichtige outlook van Micron Technology donderdag nabeurs, waardoor de in Amsterdam genoteerde halfgeleiders, ASML, ASMI en Besi vrijdag op het Damrak flink onder druk kwamen te staan.

Het aandeel Micron daalde vrijdag 3 procent, na aanvankelijk nog 7 procent prijs te hebben gegeven. Sectorgenoten Qualcomm en AMD daalden 3 tot 4 procent.

De halfgeleidersector is van oudsher erg cyclisch en is daarmee een indicator voor de richting van de beurs.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend vrij vlak. Vrijdag steeg de future nog met 2,5 procent en op weekbasis werd WTI circa 1 procent duurder.

Het recessie-scenario leidde de afgelopen weken nog tot een terugval van het zwarte goud na het neerzetten van een piek boven de 120 dollar halverwege juni. JPMorgan Chase waarschuwt evenwel voor een scenario waarin Rusland zou besluiten om zijn export flink te verlagen, waardoor de wereldwijde olieprijzen een ongekende impuls kunnen krijgen.

Bedrijfsnieuws

Air France en KLM hebben een schikking getroffen met het Amerikaanse ministerie van justitie omdat de luchtvaartmaatschappijen zouden hebben gesjoemeld met de bezorgtijden van luchtpost uit de Verenigde Staten. De twee onderdelen van Air France-KLM betalen in totaal 3,9 miljoen dollar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot vrijdag 1,1 procent hoger op 3.825,33 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 31.097,26 punten en de Nasdaq steeg 0,9 procent op 11.127,85 punten.