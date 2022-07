Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet, terwijl Wall Street de deuren gesloten zal houden.

IG voorziet een openingswinst van 58 punten voor de Duitse DAX en een plus van 35 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 48 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag verdeeld geëindigd. Na een dramatisch eerste jaarhelft op de beurs, bewogen de beurzen richting het weekend volatiel. Kwesties als de hardnekkige inflatie, stijgende rentes, een dalend consumentenvertrouwen en de vrees voor een recessie blijven domineren.

Het goede nieuws is volgens marktanalist Jim Reid van Deutsche Bank dat de eerste helft van het jaar nu eindelijk voorbij is. Vaak wordt een slechte eerste jaarhelft gevolgd wordt door een beter tweede semester.

"Maar nu er steeds meer waarschuwingen komen dat er een recessie op komst is, is het niet zo duidelijk welke kant het deze keer opgaat", waarschuwde Reid.

Inkoopdata wezen vrijdag op een groeivertraging in de industrie van de eurozone. Volgens econoom Chris Williamson van S&P Global toont de output in de eurozone zelfs al een kleine krimp. Dat is voor het eerst in twee jaar tijd, benadrukte hij.

In de eurozone steeg de inflatie verder. De inflatie kwam in mei op 8,6 procent uit, tegenover 8,1 procent in mei. De kerninflatie, een belangrijke graadmeter voor de ECB, bedroeg 3,7 procent, en dat was wel lager dan de 3,9 procent in mei.

De inflatiecijfers van juni zorgen er vermoedelijk voor dat de roep om een verhoging van de rente met meer dan 25 basispunten door de ECB luider wordt, volgens Commerzbank.

Bedrijfsnieuws

Siemens moet in het derde kwartaal zo'n 2,8 miljard euro afschrijven op de investering in Siemens Energy. Dit meldde het Duitse conglomeraat donderdagavond. Met de slotkoers van Siemens Energy AG van 13,99 euro op 30 juni 2022, ligt de marktwaarde van Siemens' belang van 35 procent in Siemens Energy aanzienlijk onder de boekwaarde. Het aandeel sloot vrijdag een procent lager.

Zumtobel heeft in het afgelopen gebroken boekjaar de omzet en het resultaat harder zien stijgen dan verwacht. Het verlichtingsbedrijf uit Oostenrijk steeg een half procent.

Boskalis vindt het bod van HAL "niet onredelijk uit financieel oogpunt", maar noemt het ook "onvoldoende overtuigend" om aan te bevelen aan aandeelhouders. De baggeraar organiseert op woensdag 24 augustus een buitengewone aandeelhoudersvergadering waarop het openbare bod van HAL op Boskalis wordt besproken. Het aandeel Boskalis sloot vlak.

Sodexo heeft vrijdag zijn verwachtingen voor het hele boekjaar herhaald na de publicatie van sterke kwartaalcijfers. Het aandeel steeg 4 procent.

Julius Baer verloor bijna een procent, nadat de Zwitserse private banking groep instemde met een schikking van 105 miljoen euro in een meer dan tien jaar oude rechtszaak waarin honderden miljoenen euro's werden geëist.

Euro STOXX 50 3.443,48 (-0,3%)

STOXX Europe 600 407,13 (-0,02%)

DAX 12.813,03 (+0,2%)

CAC 40 5.931,06 (+0,1%)

FTSE 100 7.168,65 (-0,01%)

SMI 10.770,40 (+0,3%)

AEX 655,68 (-0,5%)

BEL 20 3.708,26 (+0,7%)

FTSE MIB 21.354,65 (+0,3%)

IBEX 35 8.176,10 (+1,0%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street is maandag gesloten op Onafhankelijkheidsdag.

De Amerikaanse beurzen hebben vrijdag gedurende de tweede helft van de sessie de weg omhoog gevonden.

Zo begint de tweede helft van het jaar vooralsnog positief, nadat de eerste jaarhelft met een verlies van meer dan 15 procent werd afgesloten. Daarmee was sprake van de slechtste eerste zes maanden sinds 1970.

Beleggers blijven evenwel gericht op de aanhoudend hoge inflatie, die centrale banken ertoe heeft gedwongen om jaren van soepel beleid terug te draaien en in versneld tempo de rente te verhogen. Die verandering heeft de vrees voor een groeivertraging, die tot een recessie zou kunnen leiden, versterkt.

"We zien dat de basis wordt gelegd voor een recessie", zei marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors. Ze verwacht begin volgend jaar een recessie als de arbeidsmarkt, die volgens haar nog steeds sterk is, verzwakt.

Vermogensbeheerder DWS sluit zelfs niet uit dat de Amerikaanse economie eind dit jaar al in een recessie belandt.

De oorlog in Oekraïne en de onzekerheid over de toekomstige olieproductie maken het moeilijk om de inflatie in te schatten, en daarmee ook een eventuele recessie, zei Shah.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inkoopmanagersindex van S&P Global in juni is gedaald naar het laagste punt in twee jaar. Ook volgens ISM is de groei van de Amerikaanse industrie afgelopen maand vertraagd.

Volgens econoom Chris Williamson van S&P Global is de outlook in de VS somberder geworden. Lichtpuntje is dat de druk op de aanvoerketen iets lijkt af te nemen, wat kan helpen om de inflatoire druk te verlichten in de komende maanden, aldus de econoom.

De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 108,43 dollar werd West Texas Intermediate 2,5 procent duurder. Op weekbasis werd WTI circa 1 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 2,89 procent.

Bedrijfsnieuws

Micron Technology heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald, maar de outlook was voorzichtig. Het aandeel daalde bijna 3 procent.

Kohl's verloor bijna 20 procent, na mediaberichten dat de onderhandelingen over de overname door Franchise Group zijn beëindigd.

S&P 500 index 3.825,33 (+1,1%)

Dow Jones index 31.097,26 (+1,1%)

Nasdaq Composite 11.127,85 (+0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag verdeeld.

Nikkei 225 26.050,71 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.392,22 (+0,1%)

Hang Seng 21.730,54 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0427. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0430.

USD/JPY Yen 135,10

EUR/USD Euro 1,0427

EUR/JPY Yen 140,84

MACRO-AGENDA:

08:00 Handelsbalans - Mei (Dld)

11:00 Producentenprijzen - Mei (eur)

15:30 Wall Street gesloten op Onafhankelijkheidsdag

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten