Drukke beursagenda met Amerikaans banenrapport

(ABM FN-Dow Jones) Komende week wordt vrij druk voor beleggers op macro-economisch gebied terwijl de bedrijfsagenda nog leeg blijft.

Op Wall Street wordt het een verkorte handelsweek aangezien de Amerikanen maandag hun onafhankelijkheid vieren.

Uit Duitsland krijgen we maandag een handelsbalans voorgeschoteld. De Verenigde Staten geven donderdag inzicht in hun export en import in mei.

Ook op maandag verschijnt de producentenprijzen uit de eurozone. De inflatie in Nederland staat donderdag geagendeerd. Volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex is de inflatie in ons land in juni uitgekomen op 9,9 procent, meldde CBS vorige week al.

De prijzen lopen wereldwijd stevig op. De heropening van de economie na corona én de oorlog in Oekraïne zijn hier in grote mate schuldig aan. De centrale banken proberen de inflatie een halt toe te roepen maar staan deels machteloos te kijken naar de tekorten in aanbod.

De Amerikaanse Federal Reserve publiceert woensdag haar notulen van de laatste beleidsvergadering waarin de rente 0,75 procent hoger ging in één klap. De Europese Centrale Bank zet donderdag de notulen online. In Europa zal de rente deze maand voor de eerste keer omhoog gaan.

De Reserve Bank of Australia worstelt met dezelfde problemen als wij en neemt dinsdag een rentebesluit.

Die dag staat er ook een reeks inkoopmanagersindices voor de dienstensectoren gepland, in Azië en Europa. De VS volgt woensdag met een dag vertraging wegens de feestdag eerder in de week.

Frankrijk geeft dinsdag inzage in haar industriële productie. Duitsland volgt donderdag en Nederland vrijdag.

Eveneens op vrijdag komt vanuit de Verenigde Staten het maandelijkse banenrapport van de overheid.

Het rapport van ADP, dat normaliter voorafgaand aan de officiële cijfers verschijnt, wordt voorlopig niet gepubliceerd. De loonstrookjesverwerker meldde afgelopen week dat de methodologie wordt aangepast om een meer robuuste index te ontwikkelen. Het nieuwste rapport wordt eind augustus weer verwacht.

Bedrijfsagenda

Voor een nieuw cijferseizoen, nu het tweede kwartaal achter ons ligt, is het nog net wat te vroeg.

In eigen land staan nog een aantal aandeelhoudersvergaderingen op de agenda. Dinsdag is die van DGB, en donderdag staan de jaarvergaderingen van Holland Colours en Lucas Bols gepland.

In de VS barst het cijferseizoen na volgende week weer los. Komende week is het alleen de beurt aan Levi Strauss.