'Olieprijs kan naar 380 dollar door Russisch prijsplafond'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De wereldwijde olieprijzen zouden kunnen stijgen tot een "stratosferische" 380 dollar per vat als Amerikaanse en Europese sancties Rusland ertoe aanzetten met vergeldingsacties te komen waarbij de productie wordt verlaagd. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdagavond laat op basis van een analyse van JPMorgan Chase.



De Groep van Zeven werkt aan een prijsplafond voor Russische olie in een poging hiermee de duimschroeven aan te draaien in het Kremlin. Volgens JPMorgan kan Moskou het zich echter veroorloven om de dagelijkse ruwe productie met 5 miljoen vaten te verlagen zonder de Russische economie buitensporig te schaden.



Voor een groot deel van de rest van de wereld kan dat echter rampzalig zijn. Een verlaging van de dagelijkse voorraden met 3 miljoen vaten zou de prijs voor ruwe olie al opdrijven tot 190 dollar, terwijl in het meest zwarte scenario van 5 miljoen vaten, de olieprijs kan oplopen naar 380 dollar per vat, citeerde Bloomberg JPMorgan.



"Het meest voor de hand liggende en waarschijnlijke risico bij een prijsplafond is dat Rusland ervoor kiest om wraak te nemen door de export te verminderen", schreven de analisten, waarbij Moskou profiteert van de krapte op de wereldwijde oliemarkt. Bron: ABM Financial News

