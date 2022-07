Exxon Mobil verdient fors aan stijgende energieprijzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil verwacht dat de nettowinst in het tweede kwartaal fors hoger uitkomt dankzij de stijgende olie- en gasprijzen. Dit meldde de Amerikaanse oliereus vrijdagavond laat in een document dat werd ingediend bij de Securities and Exchange Commission. Exxon verwacht tot 3,3 miljard dollar te verdienen aan de hogere olie- en gasprijzen, terwijl de verbeterde marges kunnen leiden tot een winst van 4,6 miljard dollar. In totaal zou de nettowinst in het kwartaal op kunnen lopen tot 18 miljard dollar, waarmee het volgens FactSet een van de meest winstgevende kwartalen zou zijn in zo'n 25 jaar. De energiereus behaalde in het eerste kwartaal een nettowinst van 5,5 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 2,07 dollar. Dat was toen onder de marktverwachting. Exxon opent eind juli de boeken over het tweede kwartaal. Bron: ABM Financial News

