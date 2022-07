Wall Street begint positief aan tweede jaarhelft

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen hebben vrijdag gedurende de tweede helft van de sessie de weg omhoog gevonden. De S&P 500 index sloot 1,1 procent hoger op 3.825,33 punten, de Dow Jones index won 1,1 procent op 31.097,26 punten en de Nasdaq steeg 0,9 procent op 11.127,85 punten.

Zo begint de tweede helft van het jaar vooralsnog positief, nadat de eerste jaarhelft met een verlies van meer dan 15 procent werd afgesloten. Daarmee was sprake van de slechtste eerste zes maanden sinds 1970.

Beleggers blijven evenwel gericht op de aanhoudend hoge inflatie, die centrale banken ertoe heeft gedwongen om jaren van soepel beleid terug te draaien en in versneld tempo de rente te verhogen. Die verandering heeft de vrees voor een groeivertraging, die tot een recessie zou kunnen leiden, versterkt.

"We zien dat de basis wordt gelegd voor een recessie", zei marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors. Ze verwacht begin volgend jaar een recessie als de arbeidsmarkt, die volgens haar nog steeds sterk is, verzwakt.

Vermogensbeheerder DWS sluit zelfs niet uit dat de Amerikaanse economie eind dit jaar al in een recessie belandt.

De oorlog in Oekraïne en de onzekerheid over de toekomstige olieproductie maken het moeilijk om de inflatie in te schatten, en daarmee ook een eventuele recessie, zei Shah.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inkoopmanagersindex van S&P Global in juni is gedaald naar het laagste punt in twee jaar. Ook volgens ISM is de groei van de Amerikaanse industrie afgelopen maand vertraagd.

Volgens econoom Chris Williamson van S&P Global is de outlook in de VS somberder geworden. Lichtpuntje is dat de druk op de aanvoerketen iets lijkt af te nemen, wat kan helpen om de inflatoire druk te verlichten in de komende maanden, aldus de econoom.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,0430. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 2,89 procent.

De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 108,43 dollar werd West Texas Intermediate 2,5 procent duurder. Op weekbasis werd WTI circa 1 procent duurder.

Maandag vindt op Wall Street geen handel plaats. Dan viert Amerika Onafhankelijkheidsdag.

Bedrijfsnieuws

Micron Technology heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald, maar de outlook was voorzichtig. Het aandeel daalde bijna 3 procent.

Kohl's verloor bijna 20 procent, na mediaberichten dat de onderhandelingen over de overname door Franchise Group zijn beëindigd.