AEX worstelt met recessieangst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gedaald. Bij een slot op 655,68 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 0,7 procent. Een week eerder eindigde de index op 660,32 punten.

Over heel de maand juni verloor de AEX ruim 6 procent en in het tweede kwartaal 9 procent. Over de eerste zes maanden van 2022 komt het verlies voor de Amsterdamse beurs uit op ruim 17 procent.

"Stijgende prijzen, pessimistische economische vooruitzichten en een zwak consumentenvertrouwen leiden tot grote scepsis op de beurzen", aldus marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland.

De bedrijfswinsten zijn ondertussen goed, zelfs opvallend goed, maar vermoedelijk zal dit niet zo blijven, aldus beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen.

Voor dit jaar wordt in de Verenigde Staten en Europa ongeveer 10 procent winstgroei verwacht. Voor 2023 is de prognose voor de VS wederom 10 procent en voor Europa 6,5 procent winstgroei. "Maar, wat je ook ziet is dat zowel voor dit jaar als volgend jaar de verwachtingen zijn verhoogd, en dan met name in Europa", zei Van Leenders.

Maar, "als er een recessie komt, wat zeker mogelijk is, dan moeten die winsten wel omlaag", aldus de beleggingsstrateeg. Hoewel de verliezen op de aandelenmarkten suggereren dat de markt hierop anticipeert, is dit volgens Van Leenders "nog niet helemaal" ingeprijsd.

Inkoopmanagersdata toonden deze week een groeivertraging in de industrie in de eurozone, waar in China de industrie juist weer terugkeerde naar groei.

Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat de output in de eurozone zelfs al op een kleine krimp wijst. Dat is voor het eerst in twee jaar tijd, benadrukte hij. De industrie meldt dat klanten steeds voorzichtiger worden, aldus Williamson.

In China wezen de officiële inkoopmanagersindexen weer op groei. Vooral de dienstensector laat een stevig herstel zien.

In de VS was sprake van een groeivertraging in juni. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde zelfs naar het laagste punt in twee jaar.

Volgens Williamson is de outlook in de VS somberder. Lichtpuntje is dat de druk op de aanvoerketen iets lijkt af te nemen, wat kan helpen om de inflatoire druk te verlichten in de komende maanden, aldus de econoom.

Kunstmatige daling inflatie



Veel aandacht ging deze week uit naar de PCE-inflatie uit de VS. De kernprijsindex steeg in mei 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 4,7 procent, een daling ten opzichte van de 4,9 procent in april. Economen hadden voor mei een kerninflatie van 4,8 procent voorzien.

De Federal Reserve beschouwt de kernprijzenindex als de belangrijkste graadmeter voor de inflatie en als leidraad voor het monetaire beleid.

De consumentenprijzen in Duitsland zijn in juni minder hard gestegen dan een maand eerder en dan verwacht. De inflatie kwam op jaarbasis uit op 7,6 procent tegen 7,9 procent in mei. Vooraf geraadpleegde economen hadden voor juni gerekend op 8,0 procent inflatie.

In de eurozone als geheel stegen de consumentenprijzen ook. De inflatie kwam in mei op 8,6 procent uit, tegenover 8,1 procent in mei. De kerninflatie, een belangrijke graadmeter voor de ECB, bedroeg 3,7 procent, en dat was wel lager dan de 3,9 procent in mei.

Econoom Carsten Brzeski van ING wees op economische steunmaatregelen die de inflatie in Duitsland hebben getemperd.

"Dit is (nog) geen keerpunt, maar eerder een bewijs dat het momenteel de regeringen zijn en niet de centrale banken die de inflatie kunnen terugdringen", aldus Brzeski.

De inflatiecijfers van juni zorgen er vermoedelijk voor dat de roep om een verhoging van de rente met meer dan 25 basispunten door de ECB luider wordt, volgens Commerzbank.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0394 en daarmee op weekbasis 1,5 procent lager.

WTI-olie kostte vrijdag 107 dollar per vat en werd daarmee op weekbasis zo'n 3 procent duurder. OPEC+ besloot deze week om de olieproductie in augustus op te voeren in hetzelfde tempo als in juli. Onder leiding van Saoedi-Arabië werd besloten om in augustus de dagproductie met 648.000 vaten op te hogen. Dat is gelijk aan de verhoging voor juli, en meer dan de verhoging van 432.000 vaten die de afgelopen maanden werd doorgevoerd.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter was Prosus koploper met een koerswinst van bijna 22 procent op weekbasis. Tegelijk met de cijfers kondigde Prosus ook aan eigen aandelen te gaan inkopen en aandelen Tencent te verkopen, nadat het belang in JD.com ook al is verkocht. Analisten reageerden positief op de inkoopplannen van de internetinvesteerder.

AkzoNobel verloor deze week bijna 3 procent nadat bekend werd dat Gregoire Poux-Guillaume CEO Thierry Vanlancker per 1 november van dit jaar opvolgt.

Philips gaf deze week een update over de problemen met zijn DreamStation-apparaten. De reactie van analisten was gemengd. ING sprak van een enigszins geruststellende update, maar UBS vond deze negatief omdat de eerste generatie DreamStations zakte voor drie toxische testen. Het aandeel daalde ruim 2 procent op weekbasis.

Just Eat Takeaway daalde zo'n 19 procent op weekbasis en was daarmee hekkensluiter in de AEX. De topman van Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat, zei deze week tegen zakenkrant The Wall Street Journal, dat het vooral een partner zoekt om te groeien en niet per se een koper. Verder zette Berenberg een verkoopadvies op Just Eat.

ASML, Besi en ASMI daalden 11 tot 12 procent op weekbasis. Volgens Digitimes schalen grote klanten van TSMC hun orders voor de rest van het jaar terug en dat brengt ook de outlook van TSMC in gevaar. Micron Technology kwam donderdagavond onder druk te staan na een kwartaalrapport, vooral vanwege de afgegeven outlook.

In de AMX gingen Vopak en JDE Peet's aan kop met een plus van ruim 5 procent.

Fagron heeft op 14 juni een waarschuwing ontvangen van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Dit bleek dinsdagmiddag uit een publicatie van de toezichthouder. De waarschuwing kwam na een inspectie van een herverpakkingsfaciliteit van Fagron in Minnesota in de eerste helft van november 2021. Fagron moet de geconstateerde zaken direct oplossen, aldus de FDA.Indien dit niet gebeurt, dan kan dit tot juridische acties leiden, meldt de toezichthouder. Analisten menen overigens dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als opgediend. Maar dat Fagron serieus werk moet maken van het oplossen van de problemen in de herverpakkingsfaciliteit in Minnesota is volgens hen meer dan duidelijk. Het aandeel verloor deze week meer dan 12 procent.

Boskalis bewoog deze week niet. Het bedrijf houdt op woensdag 24 augustus een buitengewone aandeelhoudersvergadering waarop het openbare bod van HAL wordt besproken. In het zogeheten Position Statement, dat deze week naar buiten werd gebracht, staat te lezen dat de raad van bestuur van Boskalis het bod niet aanbeveelt. Boskalis vindt het bod van HAL "niet onredelijk uit financieel oogpunt", maar noemt het ook "onvoldoende overtuigend" om aan te bevelen aan aandeelhouders. Pogingen van Boskalis om een hoger bod te krijgen, strandden bij HAL.

In de AScX wonnen Pharming en Nedap ruim 3 procent op weekbasis. Vivoryon daalde bijna 10 procent en Majorel bijna 11 procent.

Accsys meldde deze week een omzetgroei van 21 procent, maar volgens analist Johan van den Hooven van Edison ook meer vertraging bij de uitbreiding van de capaciteit. Het aandeel verloor bijna 6 procent op weekbasis.

Het lokaal genoteerde Ease2pay won ruim 2 procent op weekbasis. Mede dankzij de overname van Involtum groeide het aantal transacties van Ease2pay tot en met mei tot bijna 1,7 miljoen. Bij Involtum was de groei 164 procent op jaarbasis en bij de bestaande activiteiten van Ease2pay 65 procent.