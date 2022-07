AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,5 procent tot 655,68 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,4 procent.

De vrees voor een recessie bleef de financiële markten vrijdag domineren. Wall Street sloot donderdag lager, waarmee de S&P 500 zijn slechtste eerste helft van het jaar afsloot in 50 jaar.

Dezelfde overkoepelende kwesties, als de hoge inflatie, stijgende rentetarieven en een gehavend consumentenvertrouwen, domineerden ook in Europa, te midden van de groeiende discussie over de waarschijnlijkheid van een recessie.

"Beleggers sluiten eerste jaarhelft af met de slechtste rendementen in decennia", concludeerde ook investment manager Simon Wiersma van ING. "Hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne, centrale banken die de geldkraan dichtdraaien en de angst voor een recessie hebben geleid tot negatieve rendementen op obligaties en aandelen. Alleen grondstoffen wisten zich aan de malaise te onttrekken; de opgelopen prijzen ervan vormen één van de oorzaken dat de inflatie zo hoog is", aldus Wiersma.

Op macro-economisch vlak kreeg de markt vrijdag een reeks inkoopmanagersindices voor de industrie te verwerken. De industrie van de eurozone is in juni minder hard gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 54,6 naar 52,1. De separate indices van de lidstaten lieten eenzelfde beeld zien.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in juni met 8,6 procent gestegen, tegen een stijging met 8,1 procent in mei en 7,4 procent in april.

De inflatiecijfers van juni zorgen er vermoedelijk voor dat de roep om een verhoging van de rente met meer dan 25 basispunten door de ECB luider wordt, volgens Commerzbank.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de groei van de Amerikaanse industrie in juni minder hard is gegroeid dan in de voorgaande maand. De indices van ISM en S&P Global schetsten eenzelfde beeld.

De bouwuitgaven in de Verenigde Staten zijn in mei onverwacht licht gedaald met 0,1 procent. Op jaarbasis stegen de uitgaven met 9,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0398. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0479 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0482 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,4 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 13 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een winst van 3,4 procent. Heineken steeg 1,7 procent, terwijl Unilever 1,4 procent won.

Aegon steeg 2,4 procent. Aegon gaat voor 106 miljoen euro eigen aandelen inkopen om zo de verwatering van de uitkering van het slotdividend in aandelen te neutraliseren.

De dalers zijn vooral de 'chippers'. Besi en ASML dalen respectievelijk 6,7 procent en 5,4 procent en ASMI zelfs 9,4 procent. Volgens Digitimes schalen grote klanten van TSMC hun orders voor de rest van het jaar terug en dat brengt ook de outlook van TSMC in gevaar. Micron Technology kwam donderdagavond onder druk te staan na een kwartaalrapport, vooral vanwege de afgegeven outlook.

In de AMX ging Alfen aan kop met een winst van 2,3 procent, Galapagos steeg 2,0 procent en Air France-KLM wpn 0,6 procent. Flow Traders daalde 10,7 procent.

Aperam steeg 0,1 procent. Aperam maakte donderdag nog een buikschuiver na een verkoopadvies van Bank of America.

ForFarmers wordt in de AScX 0,8 procent duurder. De veevoerproducent heeft in het Verenigd Koninkrijk een joint venture gesloten met 2Agriculture.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 3.779,86 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood.