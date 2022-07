Valuta: euro blijft onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De euro daalt vrijdag ten opzichte van de dollar, na een serie inkoopmanagersindexen en een inflatiecijfer.

Vrijdag rond lunchtijd staat de euro/dollar op 1,0459.

De industrie van de eurozone is in juni minder hard gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 54,6 naar 52,1. Dat is de laagste stand in 22 maanden.

Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat de outputindex zelfs al op en kleine krimp wijst. Dat is voor het eerst in twee jaar tijd, benadrukte hij. De industrie meldt dat klanten steeds voorzichtiger worden, aldus Williamson.

De consumentenprijzen in de eurozone stegen daarentegen in juni met 8,6 procent, tegen een stijging met 8,1 procent in mei en 7,4 procent in april.

De markten zullen pas tot rust komen, als er bewijs is dat de inflatie daalt, aldus Mark Dowding van BlueBay Asset Management. Want dan kunnen centrale banken minder agressief gaan opereren. Dowding verwacht ook dat de prijsdruk de komende maanden gaat afnemen, zowel in Europa als de VS.

In dat opzicht kwam er gisteren voorzichtig goed nieuws uit Amerika. De PCE kerninflatie daalde van 4,9 procent in april naar 4,7 procent in mei.