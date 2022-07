Futures wijzen op iets lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen wezen vrijdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. De Nasdaq opent vermoedelijk 0,2 procent lager. Zo begint de tweede helft van het jaar toch weer in mineur, nadat de eerste jaarhelft met een verlies van meer dan 15 procent werd afgesloten. Daarmee was sprake van de slechtste eerste zes maanden sinds 1970. Beleggers blijven gefocust op de aanhoudend hoge inflatie, die centrale banken ertoe heeft gedwongen om jaren van soepel beleid terug te draaien en in verhoogd tempo de rente te verhogen. Die verandering heeft de vrees voor een groeivertraging, die tot een recessie zou kunnen leiden, versterkt. "We zien dat de basis wordt gelegd voor een recessie", zei marktanalist Seema Shah van Principal Global Investors. Ze verwacht begin volgend jaar een recessie als de arbeidsmarkt, die volgens haar nog steeds sterk is, verzwakt. De oorlog in Oekraïne en de onzekerheid over de toekomstige olieproductie maken het moeilijk om de inflatie in te schatten, en daarmee ook een eventuele recessie, zei Shah. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd: twee inkoopmanagersindices voor de industrie over juni en de bouwuitgaven in mei. De euro/dollar noteerde op 1,0467. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0479 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0482 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,4 procent hoger. Bedrijfsnieuws Micron Technology heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald, maar de outlook was voorzichtig. Het aandeel daalde voorbeurs 4,9 procent. Ook in Europa staan de 'chippers' stevig onder druk. Naast de voorzichtige outlook van Micron wijzen marktkenners op berichtgeving in vakblad Digitimes dat grote klanten van TSMC hun orders voor de tweede jaarhelft verlagen. SpaceX heeft een vergunning gekregen van de Federal Communications Commission om vliegtuigen, boten en andere voertuigen te gaan verbinden met Starlink Internet Service. Kohl's verloor voorbeurs 11,7 procent, na mediaberichten dat de onderhandelingen over de overname door Franchise Group zijn beëindigd. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,9 procent lager op 3.785,38 punten. De Dow Jones index eindigde 0,8 procent in het rood op 30.775,43 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,3 procent tot 11.028,74 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.