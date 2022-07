Chippers onderuit op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is juli vooralsnog met een klein verlies begonnen, waarbij vooral de aandelen in de halfgeleidersector klappen krijgen.

De AEX noteerde richting de klok van 11 uur 0,1 procent lager op 658,58 punten.

Het eerste halfjaar eindigde de AEX donderdag met een verlies van meer dan 17 procent.

"Beleggers sluiten eerste jaarhelft af met de slechtste rendementen in decennia", constateerde investment manager Simon Wiersma van ING.

Hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne, centrale banken die de geldkraan dichtdraaien en de angst voor een recessie hebben volgens Wiersma geleid tot negatieve rendementen op obligaties én aandelen. "Alleen grondstoffen wisten zich aan de malaise te onttrekken; de opgelopen prijzen ervan vormen één van de oorzaken dat de inflatie zo hoog is."

Vanochtend keken beleggers vooral naar de ontwikkeling in de industrie. Inkoopmanagersdata wezen op een groeivertraging in de industrie in de eurozone, waar in China de industrie juist weer terugkeerde naar groei. Vanmiddag volgen de cijfers uit de VS.

Econoom Chris Williamson van Markit wees erop dat de outputindex in de eurozone zelfs al op een kleine krimp wijst. Dat is voor het eerst in twee jaar tijd, benadrukte hij. De industrie meldt dat klanten steeds voorzichtiger worden, aldus Williamson.

De euro/dollar handelde op 1,0454 en olie werd 1,5 procent duurder.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX is vanochtend Just Eat Takeaway met een koerswinst van 4,3 procent. Aegon stijgt 2,9 procent. Aegon gaat voor 106 miljoen euro eigen aandelen inkopen om zo de verwatering van de uitkering van het slotdividend in aandelen te neutraliseren.

De dalers zijn vooral de 'chippers'. Besi en ASML dalen ruim 2 procent en ASMI zelfs 4 procent. Volgens Digitimes schalen grote klanten van TSMC hun orders voor de rest van het jaar terug en dat brengt ook de outlook van TSMC in gevaar. Micron Technology kwam donderdagavond onder druk te staan na een kwartaalrapport, vooral vanwege de afgegeven outlook.

In de AMX stijgt Air France-KLM 4,1 procent en Aperam 3,4 procent. Aperam maakte donderdag nog een buikschuiver na een verkoopadvies van Bank of America. OCI en Flow Traders dalen 2,8 en 4,3 procent.

ForFarmers wordt in de AScX 2,6 procent duurder. Veevoerproducent ForFarmers heeft in het Verenigd Koninkrijk een joint venture gesloten met 2Agriculture.

Het lokaal genoteerde Lucas Bols wint 4,0 procent.