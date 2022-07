Aegon koopt voor ruim 100 miljoen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon gaat voor 106 miljoen euro eigen aandelen inkopen om zo de verwatering van de uitkering van het slotdividend in aandelen te neutraliseren. Dit maakte de verzekeraar vrijdag bekend. Van de aandeelhouders koos 58 procent voor een uitkering van het slotdividend van 0,09 euro per aandeel in aandelen. Aandeelhouders ontvingen voor elke 47 aandelen die zij bezaten 1 nieuw aandeel. De aandeleninkoop start op 7 juli en zal naar verwachting uiterlijk 30 september klaar zijn. Het programma komt bovenop de aandeleninkoop van 300 miljoen euro die op 23 maart werd aangekondigd. Daarvan start de tweede tranche ook op 7 juli. Bron: ABM Financial News

