FL Entertainment betreedt Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) FL Entertainment zal vandaag zijn eerste notering krijgen op Euronext Amsterdam via de SPAC van Pegasus Entrepreneurs. FL Entertainment levert onder meer online content en is een aanbieder van een online platform voor sportweddenschappen. Afgelopen jaar realiseerde het bedrijf een omzet van 3,5 miljard euro en een aangepaste EBITDA van 609 miljoen euro. FL Entertainment omschrijft zichzelf als "de grootste onafhankelijke contentproducent ter wereld" en in bezit van "het snelstgroeiende platform voor sportweddenschappen in Europa". De onderneming wordt geleid door Stéphane Courbit en François Riahi. Het aandeel is vanaf vrijdag verhandelbaar onder het symbool FLE. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.